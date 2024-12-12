Адвокат Алешкин раскритиковал идею продажи алкоголя по QR-коду

Адвокат Андрей Алешкин в разговоре с «ФедералПресс» раскритиковал инициативу депутатов Госдумы о том, что в России необходимо продавать алкогольную продукцию по QR-коду.

Эксперт вспомнил советское время, когда похожая идея провалилась.

«Хочу напомнить, что все провалилось. У нас так не работает, никакой портал не поможет, так в деревне всегда есть самогон», — добавил адвокат.

По словам собеседника, с введением данной инициативы алкоголь уйдет в теневой сектор, и некому будет пополнять бюджет. Идея, на его взгляд, является совсем непродуманной.

Ранее депутат Андрей Свинцов предложил законопроект, по которому молодым людям от 18 лет нужно посещать нарколога и получать специальный QR-код для покупки алкоголя.