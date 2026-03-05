Адвокат Алешкин предупредил, что за торговлю цветами к 8 Марта без разрешения будут штрафовать

В преддверии 8 Марта некоторые люди могут решить подзаработать на продаже цветов, не задумываясь о последствиях. Однако торговля без разрешения может привести к штрафам и конфискации товара. Адвокат Андрей Алешкин рассказал Life.ru , что в России есть торговые точки, которые получают разрешение в торговых отделах при администрациях и имеют право продавать цветы.

Но если кто-то решит продавать цветы на улице без разрешения, это будет нарушением административного порядка.

«У нас в России есть торговые точки, которые получают разрешение в торговых отделах при администрациях. Это дает им право продавать цветы», — отметил адвокат.

Контрольные функции по выявлению несанкционированной торговли возложены на отделы по торговле и отделы полиции. Они проводят рейды и привлекают торговцев к административной ответственности.

Штраф за несанкционированную торговлю предусмотрен в статье 14.2 Кодекса административных правонарушений. Размер штрафа зависит от категории нарушителя: гражданин, должностное или юридическое лицо. Для граждан ответственность распространена до двух тысяч рублей, для должностных лиц — до четырех тысяч рублей, для юридических лиц — до 40 тысяч рублей.