Адвокат Алешкин посоветовал бороться с соседями, захламляющими общий коридор, через УК или пожарную инспекцию

Адвокат Андрей Алешкин и эксперт по этикету Надежда Коломацкая рассказали Life.ru , как справиться с соседями, которые захламляют общий коридор.

По словам адвоката, любые предметы на путях эвакуации под запретом — это могут быть велосипеды, коляски, ящики с вещами. Такие проходы нужны для безопасной эвакуации людей при пожаре или другой чрезвычайной ситуации.

Бороться с нарушителями можно через управляющую компанию или пожарную инспекцию. Если известен номер квартиры соседа, можно сразу пожаловаться на него в пожарную инспекцию. Юрист считает, что действовать нужно строго в правовом поле, чтобы привлечь нарушителя к ответственности.

Эксперт по этикету Надежда Коломацкая советует не ссориться с соседями, а привлечь к решению вопроса третьих лиц — управляющую компанию и другие органы, отвечающие за порядок на придомовой территории. Первым делом стоит зафиксировать нарушение, сделав несколько снимков.

Затем нужно составить письменное обращение в УК и попросить принять меры. Заявление лучше подавать официально, с регистрацией входящего номера. Так фиксируется сам факт нарушения и создается юридическая основа для реакции.

Коломацкая подчеркнула, что действовать нужно по иерархии: сначала УК, а если она бездействует, можно жаловаться в вышестоящие инстанции. При этом важно открыто заявлять о своей позиции и брать на себя ответственность за обращение.