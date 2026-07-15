Адвокат Алешкин отметил, что суд может обязать детей выплачивать средства на содержание родителей

Адвокат Андрей Алешкин в беседе с Life.ru пояснил, как пожилые родители могут добиться выплаты дополнительных средств на содержание от своих совершеннолетних детей через суд. Такая возможность предусмотрена Семейным кодексом РФ при определенных условиях.

Алешкин отметил, что помощь родителям должна быть добровольной, но закон позволяет обратиться в суд, если человек оказался в сложной ситуации. Однако на практике в России судиться с детьми не принято, и таких дел немного.

Для обращения в суд необходимо доказать, что родитель действительно не может себя обеспечить, а всех государственных пособий не хватает на обязательные расходы. Также нужно документально подтвердить произведенные расходы, собрать сведения о полученных от государства выплатах, недостающих обязательных платежах и отсутствии иных источников дохода.

Суд будет оценивать возможности ребенка: сколько денег у него уходит на собственную семью и какой процент от заработка реально можно направить на помощь родителям. Решение принимается судом в совокупности со всеми обстоятельствами дела.