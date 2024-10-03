Адвокат Алешкин не оценил инициативу наказывать родителей квадроберов

Адвокат Андрей Алешкин раскритиковал инициативу депутатов Госдумы об административном наказании и лишении прав родителей, чьи дети увлеклись квадробикой. В беседе с «ФедералПресс» он заявил, что данный вопрос не имеет юридической основы

По его мнению, для эффективной борьбы с девиантным поведением необходимо установить причинно-следственные связи и понять его механизмы. Если это связано с патологиями развития, привлекать к ответственности родителей будет неправомерно.

Это — социальное явление, которое не исчезнет по указанию депутатов. Алешкин высказал мнение о том, что необходимо привлекать психологов к решению проблемы, а не вводить юридические меры.