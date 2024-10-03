Адвокат Алешкин не оценил инициативу наказывать родителей квадроберов

Адвокат Андрей Алешкин раскритиковал инициативу депутатов Госдумы об административном наказании и лишении прав родителей, чьи дети увлеклись квадробикой. В беседе с «ФедералПресс» он заявил, что данный вопрос не имеет юридической основы
По его мнению, для эффективной борьбы с девиантным поведением необходимо установить причинно-следственные связи и понять его механизмы. Если это связано с патологиями развития, привлекать к ответственности родителей будет неправомерно.
Это — социальное явление, которое не исчезнет по указанию депутатов. Алешкин высказал мнение о том, что необходимо привлекать психологов к решению проблемы, а не вводить юридические меры.
Подмосковные семьи получили субсидии для новорожденных на 100 миллионов рублей в сентябре
Участникам «Активного долголетия» провели экскурсию по медцентру имени Рошаля в Красногорске
Бизнес-омбудсмен Подмосковья проведет встречу с предпринимателями в Наро-Фоминске 11 октября
Структурные изменения. Политолог Баширов объяснил назначение Жоги полпредом
Участники «Активного долголетия» из Богородского округа побывали на областном фестивале
Путин поблагодарил учителей из приграничных регионов
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте