Адвокат Айвар посоветовала хранить электронные копии всех правоустанавливающих документов

Потеря документов на квартиру или землю — серьезное испытание, но не катастрофа. Заслуженный адвокат Людмила Айвар рассказала Life.ru , как правильно поступить в такой ситуации.

Специалист посоветовала не поддаваться панике, ведь основным гарантом права собственности является запись в государственном реестре, а не сам документ.

«Если же пропал не только сам документ, но и старые договоры, можно обратиться в архив Росреестра или нотариальную палату за копиями», — отметила эксперт.

Айвар рекомендовала хранить цифровые копии всех правоустанавливающих документов, заверив один комплект нотариально. По ее словам, при возникновении каких-либо опасений стоит заказать выписку из ЕГРН.