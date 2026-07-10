Адвокат Аграновский предупредил, что за оставленный на пляже мусор может грозить штраф до трех тысяч рублей
Адвокат Дмитрий Аграновский напомнил, что за мусор, оставленный после отдыха на пляже, россиянам может грозить административная ответственность. В беседе с изданием «Татар-информ» он пояснил, что такое нарушение подпадает под статью 8.2 КоАП, которая касается экологических требований при обращении с отходами производства и потребления.
По словам адвоката, оставленный на пляже мусор рассматривается как нарушение правил обращения с отходами.
«Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды... влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей», — цитирует Аграновского сайт RT.
Он также добавил, что при повторном нарушении в течение года сумма штрафа может увеличиться до пяти тысяч рублей.