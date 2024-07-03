Адвокат Аграновский назвал законопроект об отмене ЕГЭ разворотом к здравому смыслу

Юрист и общественный активист Дмитрий Аграновский поддержал отмену ЕГЭ и заявил, что учащиеся смогут эффективно приспособиться к изменениям и со временем примут их как нечто обыденное. Об этом он рассказал «Свободной Прессе» .

В следующем месяце Государственная Дума намерена обсудить новый законопроект, который предлагает заменить ЕГЭ на классические формы выпускных экзаменов. Предложение поддержали парламентарии от КПРФ, ЛДПР и СРЗП.

«Честно скажу, что за свою жизнь и, например, за период ведения программы, на которую эксперты приходят, пока не удалось обнаружить ни одного профессионала, одобряющего ЕГЭ. Абсолютно западная конструкция, искусственно нам навязанная. Просто происходит возврат к здравому смыслу», — отметил Аграновский.

Если закон будет одобрен, он начнет действовать с начала 2025 года. В документации указывается, что текущая система ЕГЭ негативно влияет на молодежь и требует значительных государственных затрат.