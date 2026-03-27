Адвокат Абрамкина отметила, что решение спора в суде или мирным путем завист от готовности оппонента к диалогу

Адвокат Ксения Абрамкина в беседе с DailyMoscow.ru поделилась рекомендациями о том, как определить наиболее подходящий путь разрешения конфликта — через суд или путем мирного урегулирования.

По мнению эксперта, выбор метода зависит от нескольких ключевых факторов. Одним из них является время. Судебное разбирательство может затянуться на месяцы или даже годы, в то время как мирное соглашение обычно позволяет прийти к договоренности гораздо быстрее.

Важную роль играет и исполнение условий. Хотя мирное соглашение может быть нарушено, судебное решение обязательно к исполнению, и в случае отказа применяются меры принудительного взыскания.

Готовность оппонента к диалогу также имеет значение. Если сторона признает нарушение и заинтересована в сохранении репутации, конфликт часто удается разрешить без обращения в суд. Однако при отсутствии контакта или отказе от переговоров судебное разбирательство становится единственным способом защиты прав.

Кроме того, эксперт отмечает финансовые и репутационные риски, связанные с судебными процессами. Они могут привести к дополнительным расходам и негативно сказаться на деловой репутации, поскольку информация о разбирательствах находится в открытом доступе.

Ксения Абрамкина подчеркивает, что на практике наиболее эффективным часто оказывается комбинированный подход: сначала попытка досудебного урегулирования и направление претензии, а при отсутствии результата — обращение в суд.