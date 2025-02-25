Адмиральский прием провели в Москве к 280-летию Федора Ушакова

В Москве в Доме союзов состоялся Адмиральский прием в честь 280-летия со дня рождения великого русского флотоводца и адмирала Федора Ушакова. На мероприятии представили памятную медаль.

На приеме представили серебряную медаль, созданную еще в 1800 году в память об освобождении Ионических островов. Ее выкупили за границей, вернув в Россию.

Ушаков за время службы не потерпел ни одного поражения, не потерял ни одного корабля в морских сражениях, а также не допустил, чтобы пленили хоть кого-то из личного состава.

За заслуги перед Отечеством Ушакова удостаивали многих наград, причем даже в советское время были учреждены военные награды «Орден Ушакова» двух степеней и «Медаль Ушакова».

Летом 2001 года адмирала канонизировали в лике святых как праведного воина. Он считается небесным покровителем военных моряков. В истории РПЦ и в целом христианства был впервые канонизировали воин-моряк.

«Сегодня Россия сохраняет бережно все в своей памяти, прочно ставя в фундамент своей Родины великих героев прошлого и поддерживая героев настоящего», — заявила зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова.

На Адмиральском приеме также представили новый бюст флотоводца и прошла церемония гашения памятной марки.