Администрация Пензы сообщила о начале работ по благоустройству сквера «Семейный»
В Пензе стартуют работы по благоустройству сквера «Семейный» в микрорайоне ГПЗ-24. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на городскую администрацию.
По данным мэрии, завершить обновление аллей планируют осенью. В планах — улучшение наружного освещения, а также установка новых скамеек и урн.
В следующем году ожидается второй этап модернизации территории. Финансирование работ будет осуществляться за счет средств регионального бюджета.
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