Администрация Пензы сообщила о начале работ по благоустройству сквера «Семейный»

В Пензе стартуют работы по благоустройству сквера «Семейный» в микрорайоне ГПЗ-24. Об этом сообщила « Пенза-пресс » со ссылкой на городскую администрацию.

По данным мэрии, завершить обновление аллей планируют осенью. В планах — улучшение наружного освещения, а также установка новых скамеек и урн.

В следующем году ожидается второй этап модернизации территории. Финансирование работ будет осуществляться за счет средств регионального бюджета.