Администрация Нижнего Новгорода: почти 11 млн рублей поступило в бюджет от платных парковок с начала года | 360°

Общество 25 апреля 2024, 14:12 Администрация Нижнего Новгорода: почти 11 млн рублей поступило в бюджет от платных парковок с начала года

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Доход от использования платного парковочного пространства значительно увеличился в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на данные городской администрации.

Так, с начала 2024-го в бюджет поступили 10,9 миллиона рублей. За аналогичный период прошлого года размер соответствующей суммы составил 4,3 миллиона рублей.

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Кроме того, за текущий год было выписано около 21,4 тысячи постановлений о неоплате парковочного места, добавило НИА «Нижний Новгород».