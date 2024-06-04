Администрация Казани анонсировала проведение гастрономического фестиваля
Гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» пройдет в городе 13–14 июля. Об этом сообщил сайт «Вести Татарстан» со ссылкой на пресс-службу местной администрации.
Мероприятие состоится на площадке центра семьи «Казан». Участниками станут различные рестораны, кафе, фермеры, а также производители сувениров и товаров народного промысла.
Кроме того, впервые появится детская гастрономическая зона с мастер-классами, добавил RT.
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