Администрация Казани анонсировала проведение гастрономического фестиваля

Гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» пройдет в городе 13–14 июля. Об этом сообщил сайт «Вести Татарстан» со ссылкой на пресс-службу местной администрации.

Мероприятие состоится на площадке центра семьи «Казан». Участниками станут различные рестораны, кафе, фермеры, а также производители сувениров и товаров народного промысла.

Кроме того, впервые появится детская гастрономическая зона с мастер-классами, добавил RT.

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