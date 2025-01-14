Администрация городского округа Лобня Московской области допустила нарушения при проведении торгов

Согласно доводам жалобы, Администрацией установлено неправомерное требование к заявкам, а конкурсная документация не соответствовала требованиям законодательства. Также Администрацией не исполнено обязательство по разъяснению конкурсной документации.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка размещения конкурсной документации, и признала жалобу обоснованной.
Администрации выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.
Анна Седокова тайно посетила США
Стоимость инвестпроектов с участием РЭО превысила 100 млрд рублей
Жителю Ярославской области пообещали полтора миллиона рублей за теракт на местном заводе
Российская теннисистка Анна Калинская снялась с турнира Australian Open
Тигр растерзал жителя Приморья
Трамп рассказал, когда состоится встреча с Путиным
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте