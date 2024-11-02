Администрация городского округа Лобня Московской области допустила нарушения при проведении торгов

Согласно доводам жалобы, Администрацией установлено неправомерное требование к заявкам, а конкурсная документация не соответствовала требованиям законодательства. Также Администрацией не исполнено обязательство по разъяснению конкурсной документации.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка размещения конкурсной документации, и признала жалобу обоснованной.
Администрации выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.
Рокеры и безбожники. В РПЦ объяснили, у кого рождаются квадроберы
Расположение Нацполиции уничтожили в Харькове ракетным ударом
Больница в Ленинском округе приняла свыше 800 тысяч пациентов в 2024 году
Минжилполитики Подмосковья напомнило правила продажи квартиры в ипотеке
Спаривание оленей стало причиной ЧС в Якутии
Подозреваемых по делу об утечке разведданных задержали в Израиле
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте