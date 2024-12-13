Администрация городского округа Лобня Московской области допускает нарушения при проведении торгов﻿

Согласно доводам жалобы, Администрацией установлено неправомерное требование к заявкам, а конкурсная документация не соответствовала требованиям законодательства. Также Администрацией не исполнено обязательство по разъяснению конкурсной документации.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка размещения конкурсной документации, и признала жалобу обоснованной.
Администрации выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.
Минобрнауки выразило соболезнования родным погибшего главы департамента Чурилова
Участки теплосетей в 4 микрорайонах модернизируют в Подольске в 2025 году
Работодатели придумали новые способы, как удержать сотрудников
Дрон-разведчик сбили в Ленобласти
Новый спортивно-оздоровительный центр откроют в Лобне в 2025 году
Всероссийский фестиваль боевых искусств пройдет в Лобне 15 декабря
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте