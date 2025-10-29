Администрация городского округа Красногорск Московской области допустила нарушения при проведении торгов

Согласно доводу жалобы, Администрация неправомерно объявила о проведении Конкурса, так как управляющая компания была выбрана ранее собственниками МКД.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка оценки документов, поступивших организатору торгов во время проведения конкурса, и признала жалобу обоснованной.

Администрации выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.