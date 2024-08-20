Администрация городского округа Дубна Московской области допускает нарушения при проведении торгов﻿

Согласно доводу жалобы, Администрация указала в проектах договоров цены, не соответствующие итоговым предложениям победителя аукциона.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка заключения договоров по результатам торгов, и признала жалобу обоснованной.

Администрации выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

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