«Абзац»: водитель может получить выплату, если его машина пострадала во время урагана

В пятницу, 14 марта, в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 18–23 метров в секунду. Юрист Людмила Александрова в беседе с «Абзацем» рассказала о получении выплат в случае, если автомобиль пострадает от урагана.

По ее словам, некоторые страховые компании предусматривают возмещение ущерба при подобных ситуациях. Юрист предупредила, что иногда получить выплату сложно. Например, если вы оставили автомобиль в месте, где он мог быть поврежден, и не получили предупреждения, то компенсацию могут не выплатить или уменьшить ее размер.

Для получения выплат важно доказать, что машина была припаркована в разрешенном месте и что деревья находились в ненадлежащем состоянии. Если от шторма пострадало жилище, можно получить компенсацию от страховой компании, но только если оно было застраховано и условиями страхования предусмотрены такие случаи. В противном случае придется обращаться в суд.