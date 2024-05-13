«Абзац»: не стоит брать отпуск вместе с государственными праздниками | 360°

Общество 13 мая 2024, 17:41 «Абзац»: не стоит брать отпуск вместе с государственными праздниками

Читать 360 в

В некоторых случаях выплаченная за отпуск сумма может быть ощутимо меньше стандартного заработка. Как избежать таких ситуаций, рассказал «Абзац».

По мнению экспертов, необходимо выбирать месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. В 2024 году рекордсменом в этом плане является июль.

Реклама

Кроме того, стоит избегать периодов, захватывающих календарные праздники, например 1 и 9 мая, 12 июня. Данные даты наниматель оплачивать не станет.