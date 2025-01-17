Абакан начнет прием заявок на участие в проекте «Чистый воздух»

Мэр столицы Хакасии Алексей Лемин объявил о начале приема заявок от жителей Абакана на участие в федеральном проекте «Чистый воздух». Об этом написал сайт «Государственные новости» .

В рамках проекта в городе планируется установить 248 твердотопливных котлов в частных домах в 2025 году, а в течение следующих двух лет — еще около 1200 таких котлов.

Проект направлен на улучшение экологической ситуации в городе и реализуется при поддержке национального проекта «Экология». Он не затронет дачные участки и СНТ. Замена печей на котлы будет производиться в жилых районах города для домовладений площадью не менее 80 квадратных метров.

Подать предварительную заявку на участие можно через онлайн-форму до 31 января. Дома, включенные в план комплексного развития территорий на следующие пять лет, подключенные к централизованному отоплению, в программу не войдут.