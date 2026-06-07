Сразу трое баскетболистов из Пермского края получили престижные награды

Сразу три представителя Пермского края были удостоены индивидуальных наград по итогам сезона WINLINE Чемпионата России 3×3 2025/26. Илью Богданова признали самым ценным игроком, а Станислав Шаров получил приз «Железная воля» за характер и самоотдачу. Об этом сообщил сайт properm.ru.
Президента клуба Сергея Богуславского наградили за значительный вклад в развитие чемпионата. Кроме того, форвард Лев Свинин стал единственным европейцем, приглашенным в тренировочный лагерь ADIDAS Eurocamp, авторизованный НБА.
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