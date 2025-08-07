«А потом его там убьют». Тюменская блогерша придумала план обогащения за счет отправки мужа на СВО

Блогерша из Тюмени записала видео, на котором со смехом и в красках расписала, как она «поедет на моря» на деньги, полученные после смерти мужа на СВО. Анастасия подсчитала, сколько она получит, если отправит мужа на поле боя. Ролик вызвал резонанс, оправданиям блогерши не поверили, полиция начала проверку. Подробности — в материале 360.ru.

«Его там убьют, а мы на моря поедем»

Автор скандально ролика — 27-летняя блогерша Анастасия, в соцсети «ВКонтакте» поделилась с подписчиками «лайфхаком» быстрого обогащения. Девушка рассказала, какие выгоды можно извлечь из отправки мужа на спецоперацию.

«Он идет на СВО. Получаю единовременную выплату пять миллионов. Потом ежемесячно получаю по 200-300 тысяч. Считайте, какой выхлоп — детский сад, льготы, школа, ежемесячная выплата как жене военнослужащего», — перечислила блогерша дивиденды.

На этом блогерша не остановилась и со смехом рассказала, как на эти средства сможет «поехать на моря».

«А потом его там убьют. Дом-то не знаю, купим или нет», — «пошутила» блогерша.

Большие долги

Причиной столь циничного бизнес-плана стали долги — супруг блогерши числится злостным должником, он задолжал почти миллион рублей. Анастасия не отстает от мужа: она набрала кредитов без возможности платить по ним.

Реакция властей и оправдания блогерши

Скандальное видео не осталось незамеченным. Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал блогершу «самкой богомола» и пообещал принять меры. По его мнению, действия Анастасии попадают под статью о дискредитации ВС РФ.

Девушка попыталась оправдаться и завила, что ролик был «пародией» и слова «вырваны из контекста».

Полиция Тюмени подтвердила начало проверки по данному факту. Блогерше может грозить как административная, так и уголовная ответственность. За дискредитацию Вооруженных сил предусмотрены серьезные наказания — от крупных штрафов до лишения свободы.