«А нам лень». Коц призвал не использовать аббревиатуру ВОВ

Военный корреспондент Александр Коц призвал не использовать аббревиатуру ВОВ, когда речь идет о Великой Отечественной войне. По его словам, аббревиатура преуменьшает значение подвига тех, кто ценой своей жизни приближал победу над гитлеровцами. Об этом военкор написал в своем Telegram-канале .

Коц отметил, что когда он читает хорошие тексты о войне, он постоянно натыкается на эту аббревиатуру, и она вызывает у него неприятные чувства.

По его словам, он понимает, что эта аббревиатура не несет никакой отрицательной окраски, но его задевает то, что авторы не хотят приложить немного больше усилий, чтобы отдать дань уважения участникам Великой Отечественной войны.

«Люди годами сидели в блокаде, гнили заживо на Волховских болотах, совершали нечеловеческие усилия над собой, чтобы потомки могли жить. А нам лень написать „Великая Отечественная война“. Давайте хотя бы в эти дни сделаем небольшое эпистолярное усилие над собой», — призвал всех авторов военкор.

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