«7Дней.ru»: звонки от незнакомцев через мессенджеры зачастую связаны с мошенничеством

Определить, стоит ли отвечать на входящий звонок, бывает непросто. Многие вызовы могут оказаться мошенническими или нежелательными. Чтобы правильно реагировать на анонимные вызовы, важно знать несколько нюансов, сообщил «7Дней.ru».

Так, скрытый номер — один из признаков аферистов. В таком случае лучше не отвечать или использовать функции блокировки. При необходимости можно запросить у оператора детали, чтобы выявить источник звонка.

Злоумышленники также нередко используют мессенджеры для связи с потенциальными жертвами. Если контакт неизвестен, рекомендуется игнорировать звонок, особенно если звонящий требует денежные операции или личные сведения.

