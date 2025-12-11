«7Дней.ru»: звонки от незнакомцев через мессенджеры зачастую связаны с мошенничеством

Определить, стоит ли отвечать на входящий звонок, бывает непросто. Многие вызовы могут оказаться мошенническими или нежелательными. Чтобы правильно реагировать на анонимные вызовы, важно знать несколько нюансов, сообщил « 7Дней.ru ».

Так, скрытый номер — один из признаков аферистов. В таком случае лучше не отвечать или использовать функции блокировки. При необходимости можно запросить у оператора детали, чтобы выявить источник звонка.

Злоумышленники также нередко используют мессенджеры для связи с потенциальными жертвами. Если контакт неизвестен, рекомендуется игнорировать звонок, особенно если звонящий требует денежные операции или личные сведения.