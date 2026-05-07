«7Дней.ru»: выпавших из гнезд бельчат нельзя забирать домой

В Москве начался период «белкопада»: бельчата, подросшие настолько, чтобы вылезать из гнезд, еще не умеют хорошо карабкаться по деревьям и могут выпадать на землю. Как действовать в такой ситуации, рассказал сайт «7Дней.ru» .

Специалисты призывают не забирать бельчат домой без необходимости. Если детеныш не травмирован, его нужно вернуть матери. Для этого следует аккуратно перенести бельчонка в безопасное место рядом с деревом и отойти на некоторое расстояние. В течение двух-трех часов мать должна вернуться за ним.

Если же бельчонок травмирован, замерз или оказался в опасности, например рядом с дорогой, собаками или строительной техникой, его нужно аккуратно согреть и передать волонтерам или в специализированный центр.