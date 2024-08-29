«7Дней.ru»: в Ореховый спас принято делать запасы на зиму и печь пироги

Праздник перенесения нерукотворного образа Иисуса Христа отмечают 29 августа. В народе дату знаменует Ореховый спас, сообщил «7Дней.ru».

В этот день принято собирать орехи и делать запасы на зиму. Кроме того, рекомендуют готовить хлеб — символ завершения сбора урожая. Также можно печь пироги с различными начинками.

А вот заниматься уборкой дома и отказывать в помощи нуждающимся не стоит. Такие действия способны обернуться серьезными финансовыми проблемами.

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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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