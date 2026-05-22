«7Дней.ru»: при ночных заморозках следует защитить грядки с чесноком органической мульчей

Чеснок — одна из первых культур, которая радует дачников сочной зеленью. Однако в мае на грядках могут появиться тревожные признаки: перья чеснока начинают бледнеть и желтеть. Подробнее сообщил сайт «7Дней.ru» .

Возвратные майские заморозки могут стать главной бедой для чесночной листвы. Если ночные температуры опускаются ниже нуля, зелень теряет упругость и увядает. Чтобы помочь посадкам, необходимо провести опрыскивание качественными адаптогенами. При прогнозе ночного минуса важно защитить грядки тонким белым спанбондом или органической мульчей.

Неправильная осенняя или весенняя посадка тоже может привести к пожелтению зелени. Озимый чеснок следует высаживать за три-четыре недели до стойких морозов, а яровой — когда грунт прогреется до +6…+8 градусов.