Неправильный уход за свеклой может обернуться сбором пресных и жестких корнеплодов. Какие ошибки не стоит допускать, сообщил сайт «7Дней.ru» .

Насыщенный и сладкий вкус корнеплода зависит от баланса питательных элементов и правильного водного режима. К потере сахаристости приводят переизбыток азотных составов и дефицит калия и бора в почве.

Кроме того, негативное влияние оказывают пересушивание земли и слишком густые посадки. То же самое касается резких контрастов при поливе.

Для плотности и сладости овощей стоит использовать древесную золу в качестве удобрения. Зола богата калием, который отвечает за накопление сахаров.