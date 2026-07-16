«7Дней.ru»: после сбора урожая необходимо провести грамотную обрезку клубники

После сбора урожая клубники в июле важно не оставлять растение без внимания, так как именно в это время кусты начинают закладывать цветочные почки на будущий год. Об этом сообщил сайт «7Дней.ru» .

Первый шаг — санитарная ревизия и грамотная обрезка. Если кусты здоровы, достаточно точечно удалить усы, сухие цветоносы и старые, пожелтевшие нижние листья. Если же плантация поражена болезнями, следует срезать больную листву практически полностью, оставляя нетронутыми только нежные молодые листочки в самом центре розеток.

После чистки растениям нужна поддержка. Можно использовать минеральную подкормку в виде аммиачной селитры или настой коровяка. Однако не стоит ограничиваться исключительно азотом, так как его избыток приведет к тому, что кусты начнут «жировать».