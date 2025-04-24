При обустройстве дачного участка нужно учитывать не только красоту растений, но и их потенциальную опасность. Об этом сообщил « 7Дней.ru ».

Ядовитые растения, такие как дурман (датура) с крупными бело-лиловыми цветами, могут вызвать галлюцинации и возбуждение нервной системы из-за алкалоидов в составе. Все части этого растения опасны для здоровья.

Лютик едкий — еще один садовый обитатель, представляющий угрозу. Яркие цветы маскируют ядовитые вещества, которые при контакте с кожей вызывают сильные ожоги, а при попадании внутрь — раздражение слизистых оболочек.

Также стоит избегать ландыша, содержащего токсичный сок. Он может вызывать ожоги кожи и аллергические реакции. Особую опасность представляют мелкие красные ягоды цветка, содержащие конваллотоксин — яд, негативно влияющий на сердце и почки.