«7Дней.ru»: 29 мая считается одним из самых несчастливых дней в году

Сегодня, 29 мая, православные верующие отмечают день памяти преподобного Феодора Освященного. Какими приметами и суевериями обросла эта дата, рассказал « 7Дней.ru ».

Так, 29 мая считается одним из самых несчастливых дней в году. Именно поэтому важно отказаться от резких решений и относиться ко всему с осторожностью.

Принято считать, что сегодня нельзя заниматься уборкой в жилище. А вот работы на огороде можно и нужно проводить.