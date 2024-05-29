«7Дней.ru»: 29 мая считается одним из самых несчастливых дней в году

Сегодня, 29 мая, православные верующие отмечают день памяти преподобного Феодора Освященного. Какими приметами и суевериями обросла эта дата, рассказал «7Дней.ru».

Так, 29 мая считается одним из самых несчастливых дней в году. Именно поэтому важно отказаться от резких решений и относиться ко всему с осторожностью.

Принято считать, что сегодня нельзя заниматься уборкой в жилище. А вот работы на огороде можно и нужно проводить.

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