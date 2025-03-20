«7Дней.ru»: 20 марта не стоит заниматься посевом и пересадкой цветов

Сегодня, 20 марта, в мире отмечают День Земли, который был инициирован ООН в 1971 году. Также празднуют Международный день счастья, призванный показать, что счастье является важной целью человека. Об этом сообщил « 7Дней.ru ».

Согласно народным поверьям, сегодня лучше не грустить и не сожалеть о прошлом, чтобы тоска не задержалась надолго. Приметы гласят о необходимости избегания ссор, что поможет сохранить хорошие отношения.

День благоприятен для общения с близкими и помощи нуждающимся. А вот пересадка комнатных растений или посев рассады могут быть неудачными.

Именины сегодня празднуют Анна, Антонина, Василий, Евгений, Екатерина, Евдокия, Ефрем, Емельян, Ксения, Мария, Николай, Надежда и Павел.