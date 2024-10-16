«7Дней.ru»: 16 октября лучше не смотреться в зеркало и не посещать салоны красоты
Православные отмечают День памяти святого Дионисия Агеопагита 16 октября. На какие народные приметы стоит обратить внимание в эту дату, рассказал «7Дней.ru».
Так, сегодня нужно носить амулеты и обереги, так как велик риск получить негатив от завистливых людей. Кроме того, рекомендуется держать окна закрытыми и зашторенными.
Не следует смотреться в зеркало, ведь так можно навлечь на себя беду. Запрет касается и использования декоративной косметики, посещения салонов красоты.
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