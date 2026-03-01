«7Дней»: существует три основных правила, которые помогут сократить траты на питание

Многие граждане России ищут способы сократить расходы на питание, но не все готовы оптимизировать свои траты. Часто после походов в магазин холодильники оказываются переполнены продуктами, которые впоследствии выбрасываются, что приводит к неоправданным финансовым потерям, написал сайт «7Дней» .

Среди причин такой ситуации можно выделить импульсивные покупки по акциям и приготовление больших порций, которые не съедаются. В результате продукты портятся, а деньги уходят впустую.

Эксперты рекомендуют использовать опыт ресторанов и кафе, где особое внимание уделяется бережному использованию продуктов и оптимизации расходов. Существует три основных правила, которые помогут значительно сократить траты на питание и минимизировать пищевые отходы:

1. Правильный расчет порций: перед приготовлением пищи оцените, сколько каждый член семьи сможет съесть. Это поможет избежать ситуации, когда большая часть приготовленного остается несъеденной. 2. Выбор посуды, соответствующей потребностям: если вы живете вдвоем, нет необходимости покупать пятилитровую кастрюлю. Достаточно литровой или двухлитровой. Это поможет избежать излишков. 3. Полное использование продуктов: не стоит выбрасывать недоеденные блюда. Например, остатки курицы можно добавить в салат или пиццу, а черствый хлеб превратить в гренки.

Также специалисты советуют планировать продуктовые закупки, избегая чрезмерных запасов скоропортящихся товаров. Важно обращать внимание на сроки годности продуктов и активно использовать морозильную камеру для длительного хранения еды, отмечает канал «Три тыщи до зарплаты».