«7Дней»: 35% мам ежедневно кормят детей молочными кашами из тетрапака

В России в прошлом году почти на 25% выросло производство детских пюре и соков, потому что все больше мам отдают предпочтение комфорту и качественному досугу с малышом, а не приготовлению еды. Об этом сообщили «7Дней» .

В России представлено множество брендов детского питания, которое содержит разнообразные вкусы и отвечает требованиям мам. Поэтому 22% женщин ежедневно по разу дают своим малышам пюре их мягких упаковок, паучей. Еще 17% — прикармливают их детей несколько раз в день, а 14% — 3-4 раза в неделю.

Кроме того, 35% мам каждый день дают детям кашу из тетрапака, а 19% — прибегают к ней для нескольких приемов пищи ежедневно.