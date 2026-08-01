77% петербуржцев признались, что никогда не опаздывают на работу

Большинство опрошенных жителей Петербурга сообщили, что всегда приходят на работу вовремя. Чаще всего опоздания вызывают пробки и ожидание транспорта, передает Neva.Today .

Опрос показал, что 77% петербуржцев никогда не опаздывают на работу. Среди сотрудников старше 45 лет этот показатель достигает 82%, среди молодежи — 74%.

Несколько раз в неделю задерживаются 4% респондентов, несколько раз в месяц — 5%. Еще 11% участников опроса признались, что опаздывают несколько раз в год.

Обычно задержки не превышают 10–15 минут: так ответили 78% опаздывающих. На полчаса опаздывают 11%, на час и более — 2%.

Главными причинами задержек участники назвали пробки и ожидание общественного транспорта. Еще 10% респондентов сообщили, что опаздывают из-за того, что проспали.