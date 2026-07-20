73% участников опроса «Ленты.ру» поддержали возвращение памятника Дзержинскому на Лубянке

Большинство участников опроса высказались за возвращение памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве. За эту идею выступили 73 процента респондентов, сообщает «Лента.ру» .

Большинство участников опроса поддержали возвращение памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве. Такую позицию заняли 73 процента респондентов.

Почти 40 процентов опрошенных (9948 человек) заявили, что снос памятника в 1991 году был ошибкой. Еще почти 30 процентов (7474 читателя) посчитали, что памятник нужно вернуть, поскольку Дзержинский был значимой исторической фигурой.

Против возвращения памятника выступили 27 процентов участников опроса (6713 человек). Еще 3 процента (926 читателей) ответили, что сделать это можно позже, потому что «еще не время».

Всего в опросе «Ленты.ру» приняли участие 25 061 человек.