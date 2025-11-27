«7 Дней.ru»: самая безопасная сковородка — из чугуна, керамики или нержавеющей стали

Специалисты поделились с сайтом «7 Дней.ru» информацией о предметах, которые часто остаются незамеченными на кухне, но их пора убрать. Среди них — пластиковые разделочные доски, сковородки с антипригарным покрытием и ароматические свечи.

Последние предметы содержат фталаты и парафин. При горении свечи выделяют летучие органические соединения, нарушающие гормональный баланс. Свечи из соевого, кокосового или пчелиного воска наиболее безопасны для здоровья.

Что касается сковородок, то здесь стоит отдавать предпочтения посуде из керамики, чугуна и нержавеющей стали. Обычное антипригарное покрытие очень быстро начинает выделять «вечные химикаты», которые могут стать причиной развития рака.

Разделочные доски должны быть сделаны из бамбука или дерева. Стеклянные варианты тоже отличаются своей безопасностью, но они быстро тупят ножи.