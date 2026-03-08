«7 Дней.ру»: перед началом дачного сезона важно проверить работоспособность всех коммуникаций

С приходом весны многие владельцы дач начинают готовить свои участки к новому сезону. Чтобы обеспечить безопасность и комфорт в загородном доме, необходимо выполнить ряд важных задач. Эксперты рассказали сайту «7 Дней.ру» , на что стоит обратить внимание в первую очередь.

Прежде всего, нужно убедиться, что снег полностью растаял и нет признаков подтопления. Также следует проверить состояние построек на участке и внимательно осмотреть деревья — наличие содранной коры у основания может указывать на присутствие грызунов. Ищите норы, подкопы и следы их деятельности на земле.

Перед началом дачного сезона критически важно проверить работоспособность всех коммуникаций. Так, осмотрите проводку на предмет повреждений, проверьте работоспособность розеток и состояние электрощитка. Включив автоматы, прислушайтесь к подозрительным звукам и убедитесь в отсутствии запаха гари.

Перед включением газового оборудования визуально проверьте шланги на наличие трещин и убедитесь в отсутствии запаха газа. Проверьте дымоход на наличие птичьих гнезд и засоров. Начинайте растапливать печь постепенно, добавляя дрова по одной штуке и контролируя тягу. После того как вы убедились в безопасности основных систем, переходите к проверке водопровода и канализации.

Когда основные системы проверены, пора заняться внутренним пространством дома. Откройте окна и двери на час, чтобы обеспечить сквозное проветривание и избавиться от затхлого запаха. Вынесите текстильные вещи (пледы, подушки, скатерти) на солнце для просушки. При подозрении на сырость подушки и матрасы можно обработать паром или постирать. Ковры следует выбить и почистить.