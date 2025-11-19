360.ru стал лауреатом премии «Выбор потребителей»

Лауреатов премии «Выбор потребителей» наградили на церемонии в Сочи. Телеканал 360.ru победил в номинации «Медиасистема года».

Вот уже 16 лет премия объединяет бренды и потребителей. В этом году победителей определяли в 17 номинациях. Лауреатами могут стать компании из самых разных сфер — от товаров повседневного спроса и финансов до технологий и услуг. По мнению участников, клиентоориентированность в этой сфере стала уже не бонусом, а жестким требованием.

«Для того чтобы стать чьим-то выбором, прежде всего, нужно стать самим собой», — подчеркнула участница церемонии Елена Масько.

Она пожелала предпринимателям быть уверенными в себе, искренними и открытыми.

«Нужно не просто делать суперклассный продукт, нужно уметь честно выстраивать партнерство с клиентами, правильно взаимодействовать на уровне от продаж до клиентского сервиса», — добавила другая участница, Ирина Невмержицкая.