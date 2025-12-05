«2ГИС Про»: Москва возглавила рейтинг по количеству мест с ранними завтраками

Москва заняла первое место среди российских городов по числу заведений, предлагающих ранние завтраки. Это следует из исследования сервиса геоаналитики «2ГИС Про», которое есть в распоряжении «Москвы 24» .

Эксперты проанализировали общепит в 16 крупнейших городах России. В результате помимо Москвы в тройку лидеров вошли Екатеринбург и Казань.

В столице около 900 мест, где можно позавтракать с 06:00 до 10:00. Это составляет 6,9% от общего числа заведений гастроиндустрии в городе. Для сравнения: в других городах-миллионниках доля таких точек составляет около 5%, а в Екатеринбурге и Казани — 6,1%.

Аналитики уточнили, что почти половина московских заведений с ранними завтраками (более 440) сконцентрирована в 15 районах. Лидирует Тверской район с 65 точками, за ним следует Пресненский с 55 заведениями. Также много мест, где можно позавтракать рано, в Басманном, Хамовниках и Таганском районах.

Выяснилось, что в некоторых районах спрос на ранние завтраки значительно выше предложения. Среди них Красносельский район, где 6% всех запросов пользователей приходится на ранние завтраки. Аналогичная ситуация наблюдается в Мещанском и Даниловском районах, а также в Замоскворечье.