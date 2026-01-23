26 декабря 2025 года состоялось заседание Общественного совета при Московском областном УФАС России
В ходе первого заседания нового состава совещательного органа были подведены итоги формирования Совета, а также избраны председатель и заместитель председателя Общественного совета при Московском областном УФАС России.
Члены Совета выбрали председателем Коробейкина Романа Сергеевича, члена Правления Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
Заместителем председателя Общественного совета единогласно был избран председатель Комитета по вопросам в сфере государственных и муниципальных закупок Московского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Хрулев Дмитрий Анатольевич.