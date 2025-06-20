25 июня в Москве пройдет форум «Три кита национальной повестки»

пресс-служба ESG
Фото: пресс-служба ESG

Уже 25 июня в столице соберутся главные эксперты по устойчивому развитию в России — на форуме «Три кита национальной повестки». Это событие объединит представителей бизнеса, власти, науки и общественных организаций, чтобы обсудить, каким будет наше общее будущее.

В центре внимания — три ключевые темы:

Что будет на форуме:

Ключевые темы:

Форум покажет, что ESG* — это не теория, а реальные действия, которые меняют жизнь.

Начало формы

Возрастное ограничение: 16+

* ESG (англ. environmental, social and corporate governance — экологическое, социальное и корпоративное управление)

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