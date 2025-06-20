25 июня в Москве пройдет форум «Три кита национальной повестки»

Уже 25 июня в столице соберутся главные эксперты по устойчивому развитию в России — на форуме «Три кита национальной повестки». Это событие объединит представителей бизнеса, власти, науки и общественных организаций, чтобы обсудить, каким будет наше общее будущее.
В центре внимания — три ключевые темы:
Социальные инвестиции
Технологический суверенитет
Экология и сохранение природы
Что будет на форуме:
Более 10 часов живого общения, практик и кейсов
Участники: «Авито», Норникель, РСХБ, НИУ ВШЭ, Лига Зеленых Брендов, Московская биржа, ОЭЗ «Технополис Москва» и другие
Обсуждение ESG*-повестки, которая уже влияет на то, как работают компании и как мы живём
Ключевые темы:
Как бизнес помогает замедлить климатические изменения?
Что делается для продвижения ЗОЖ и заботы о клиентах?
Как государство поддерживает устойчивое развитие?
Зачем бизнесу культура и образование?
Кто на самом деле «зелёный», а кто просто делает вид?
Форум покажет, что ESG* — это не теория, а реальные действия, которые меняют жизнь.
Начало формы
Возрастное ограничение: 16+
* ESG (англ. environmental, social and corporate governance — экологическое, социальное и корпоративное управление)
Реклама: ООО «СП ГРУППА», ИНН: 7725838410
Erid: 2VfnxyFcTHa
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