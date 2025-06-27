25 июня в Москве были подведены итоги ежегодной Программы «Лучшие ESG* проекты России»
Программа выявила лучшие практики устойчивого развития в российском бизнесе, подчеркнув важность ответственного подхода к управлению и развитию. Победители представили проекты, направленные на снижение экологического следа, повышение социальной ответственности и внедрение прозрачных корпоративных стандартов.
Одним из ключевых моментов мероприятия стал Форум «Три кита национальной повестки», где представители бизнеса, государственных регуляторов и институтов развития обсудили барьеры на пути к устойчивой экономике. В ходе сессий были обозначены текущие вызовы – от регулирования до внедрения «зелёных» технологий — и сформированы конкретные предложения, призванные ускорить изменения. Этот диалог доказал: запрос на профессиональные решения в ESG*-сфере как никогда высок, а совместная работа всех заинтересованных сторон — единственный способ сделать устойчивое развитие повседневной практикой.
Итогом дня стала церемония награждения лауреатов Программы «Лучшие ESG* проекты России». По версии экспертного совета Программы лучшими стали: Госкорпорация «Росатом», СБЕР, МОСИНЖПРОЕКТ, ГМК «Норильский никель», АстраЗенека, Монохром, Технополис Москва, МТС, «Россети Научно-технический центр», торговая сеть «Пятёрочка» и другие.
Оказался среди лауреатов и «Телеканал 360». Мы получили награду в номинации «Социально-ответственные СМИ» за благотворительную акцию «Цирк детям».
* ESG (англ. environmental, social and corporate governance — экологическое, социальное и корпоративное управление)