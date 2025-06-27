25 июня в Москве были подведены итоги ежегодной Программы «Лучшие ESG* проекты России»

Одним из ключевых моментов мероприятия стал Форум «Три кита национальной повестки», где представители бизнеса, государственных регуляторов и институтов развития обсудили барьеры на пути к устойчивой экономике. В ходе сессий были обозначены текущие вызовы ­– от регулирования до внедрения «зелёных» технологий — и сформированы конкретные предложения, призванные ускорить изменения. Этот диалог доказал: запрос на профессиональные решения в ESG*-сфере как никогда высок, а совместная работа всех заинтересованных сторон — единственный способ сделать устойчивое развитие повседневной практикой.