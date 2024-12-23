19 декабря состоялась пресс-конференция заместителя руководителя Московского областного УФАС России Кирилла Иванюженко﻿

В рамках пресс-конференции были подведены итоги деятельности Управления за 2024 год, озвучены основные задачи и цели Управления на 2025 год.

Кирилл Иванюженко огласил статистические данные по делам и предупреждениям по антимонопольному законодательству, законодательству Российской Федерации о рекламе, о привлечении к административной ответственности в 2024 году.