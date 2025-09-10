13 сентября в музее-заповеднике «Коломенское» пройдет XI Международный фестиваль «Казачья станица Москва»

В этом году праздник приурочен к Году защитника Отечества и 80-летию Победы.

фланкировка и мастер-классы по обращению с холодным оружием (все — в традиционных костюмах).

А на сцене — фольклор, ансамбли, песни, танцы. Целый игровой городок с народными забавами возведут для детей.

И это еще не все! На 12 тематических площадках воссоздадут настоящие курени, покажут, как жили, во что одевались и чем занимались казаки. Даже привалы времен войны реконструируют — будет что посмотреть и где сфотографироваться.

Приезжайте отдыхать всей семьей и зовите друзей!