13 сентября в музее-заповеднике «Коломенское» пройдет XI Международный фестиваль «Казачья станица Москва»

В этом году праздник приурочен к Году защитника Отечества и 80-летию Победы.

На фестивале вас будет ждать море развлечений:

А на сцене — фольклор, ансамбли, песни, танцы. Целый игровой городок с народными забавами возведут для детей.

И это еще не все! На 12 тематических площадках воссоздадут настоящие курени, покажут, как жили, во что одевались и чем занимались казаки. Даже привалы времен войны реконструируют — будет что посмотреть и где сфотографироваться.

Приезжайте отдыхать всей семьей и зовите друзей!

Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

Возрастное ограничение: 0+

Подробности на сайте http://www.kazachyastanica.ru/

