13 июня состоится церемония награждения Программ «Лучшие социальные проекты России» и «Лучшие ESG проекты России»

Из года в год выдающиеся достижения в области экологического, социального и корпоративного управлений поощряются и тиражируются среди представителей бизнеса, общества и государства. Торжественная церемония награждения состоится 13 июня в Radisson Resort, Zavidovo.

Тренд на социальное предпринимательство в России усиливается с каждым годом. Новаторы используют бизнес-модели для решения социальных и экологических проблем, обеспечивая при этом финансовую устойчивость. А тенденция соответствия компаний ESG-принципам определяет инвестиционную стратегию «нового поколения» инвесторов. Ведь они все больше понимают важность устойчивости и ответственного подхода к бизнесу, и именно поэтому компании вынуждены реорганизовывать свою деятельность, чтобы соответствовать ESG-повестке и привлекать инвестиции.

Компании могут осветить свои практики более чем в двадцати различных категориях, среди которых: «Образование и наука», «Поддержка одаренных детей и молодежи», «Проекты в поддержку социально незащищенных слоев населения», «Социальный маркетинг», «Благотворительность», «Корпоративные проекты», «Медико-социальные проекты», «ESG-трансформация бизнеса», «Устойчивые города и населенные пункты», «Ответственное потребление и производство», «Лучшие бизнес практики ESG».

Проект 360 «Круиз добра» претендует на победу в премии «Лучшие социальные проекты России» в категории «Социально ответственные СМИ».

«Сам факт проведения мероприятия такого формата свидетельствует о том, что в нашей стране идет активное развитие инфраструктуры и экосистемы социальной деятельности. Для того чтобы быть устойчивым на рынке и видеть будущее бизнеса, компаниям важно говорить с потребителями о действительно важных вещах: проблемах и ценностях. Тем самым проекты в социальной, экологической и корпоративной сферах являются эффективным путем к установлению прочных коммуникаций между бизнесом, властью и обществом. Ведь в современных реалиях успех компании измеряется не только финансовыми показателями, но и ее способностью оказать положительное влияние на общество», — прокомментировала исполнительный директор программы Ангелина Сливина.

Подведение итогов лучших практик социальных проектов прошлого года показало, насколько глубоко компании осознают важность инвестирования в социальную сферу. В числе компаний-лауреатов, внесших существенный вклад в стимулирование и продвижение идей социально-ответственного бизнеса: Х5 Group, АЛЬФА-БАНК, СБЕР, СУЭК, ВКонтакте, Госкорпорация «Росатом», ПАО «ЛУКОЙЛ», Холдинг «Российские железные дороги», ПАО НЛМК, АО «Зарубежнефть», АО «Сервье», АО «Телекомпания НТВ», Телеканал ТНТ, Московская городская Дума.

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