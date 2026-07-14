«Звезда»: отбор в академию РВСН включает психологическую оценку с распределением на группы

В Военной академии РВСН имени Петра Великого продолжается отбор кандидатов. Мероприятие проходит в несколько этапов, одним из которых является психологическое тестирование, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Учебное заведение включает пять факультетов и шесть кафедр. Процесс приема состоит из четырех ступеней: прохождения медицинской комиссии, сдачи экзаменов, проверки физической подготовки и профессионального отбора.

«Крайний шаг — это профессиональный психологический отбор, в ходе которого абитуриентов распределят на четыре группы. Четвертая группа — как мы говорим, ты можешь поступить, но служба не твое», — объяснил начальник учебно-методического отдела Военной академии РВСН имени Петра Великого Андрей Мосиенко.

По его словам, кандидаты из первой, второй и третьей групп включаются в конкурсные списки.