Журнал Times Higher Education включил три нижегородских вуза в мировой рейтинг качественного образования

Три высших учебных заведения Нижегородской области вошли в мировой рейтинг по качеству образования. Об этом сообщает сайт pravda-nn со ссылкой на данные журнала Times Higher Education.
По данным издания, в категорию «1500 и выше» попали такие учебные заведения, как НГТУ имени Р. Е. Алексеева, ННГУ имени Н. И. Лобачевского и Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ). Всего в рейтинг добавили 40 вузов из России.
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