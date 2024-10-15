Журнал Times Higher Education включил три нижегородских вуза в мировой рейтинг качественного образования

Три высших учебных заведения Нижегородской области вошли в мировой рейтинг по качеству образования. Об этом сообщает сайт pravda-nn со ссылкой на данные журнала Times Higher Education.

По данным издания, в категорию «1500 и выше» попали такие учебные заведения, как НГТУ имени Р. Е. Алексеева, ННГУ имени Н. И. Лобачевского и Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ). Всего в рейтинг добавили 40 вузов из России.